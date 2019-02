Iniziati questa settimana proseguiranno sino al 28 marzo (salvo proroghe) i lavori di posa della rete delle acque bianche in via Arco tra Dro e Ceniga (un tratto di quasi 2 chilometri). Intervento atteso da tempo, e affidato alla ditta «EdilChiarani» di Pietramurata secondo il progetto del geometra Rudolf Torboli di Riva, ma che sta causando alcuni disagi a studenti e pendolari sull’unica via di collegamento interna tra gli abitati di Dro e Drena (escludendo la trafficata «Gardesana»).



In particolare su via Arco, dall’incrocio con via Romana e fino a piazza S. Pietro e Paolo e la chiesa parrocchiale di Ceniga, verrà istituito un divieto d’accesso sui due lati, esclusi residenti e mezzi di servizio-soccorso. «L’esecuzione dei lavori inizierà all’altezza di via Romana e l’accesso per i residenti, in base allo stato dei lavori, potrà avvenire o dalla direzione di Riva o da piazza S. Pietro e Paolo - si legge nell’ordinanza dell’ufficio tecnico di Dro - oltre al segnale di divieto di accesso verrà posizionato anche l’indicazione di strada a fondo chiuso».



I maggiori disagi sembrano legati all’esigenza di modificare il tracciato della linea di trasporto pubblico tra Trento e Riva nella frazione di Ceniga e nell’abitato di Dro. Infatti i mezzi pubblici di «Trentino Trasporto spa» in transito su via Arco, anziché proseguire verso Dro, si immetteranno su via Romana e via Cesure dove entreranno e usciranno dalla «Gardesana». Ciò comporterà la modifica della fermata del trasporto pubblico, per tutta la durata dei lavori, a Ceniga da piazza San Pietro e Paolo a via Cesure, mentre a Dro le fermate alla caserma dei carabinieri e in piazza Repubblica, verranno spostate di fronte al supermercato Conad verso Riva e all’ufficio postale per i mezzi diretti a Trento.



Vista la modifica alla linea di trasporto pubblico in via Romana dall’incrocio con via Cesure, verrà istituito un divieto d’accesso in direzione sud (esclusi i mezzi pubblici), sino all’incrocio della palazzina multiservizi di Ceniga (qui sarà posto uno specchio per vedere i veicoli diretti a nord). Infine allo stop presso la palazzina multiservizi verrà posto un segnale di diritto di precedenza per i mezzi in arrivo da nord, mentre sull’intero tracciato di via Romana e via Cesure è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sull’arco delle 24 ore e un limite di velocità di 30 km/ora.