A fuoco i macchinari e gli automezzi della ditta edile Santi costruzioni in località Santa Lucia a Tiarno di Sotto; divelta una pompa di benzina e una colonnina self service della Gnp petroli sulla statale, sempre a Tiarno di Sotto.

Danni ingenti per centinaia di migliaia di euro ad opera di alcuni vandali, stamattina poco prima dell'alba.

I malviventi hanno preso un trattore dal capannone dell'azienda edile verso le 5.30 sono andati al distributore, hanno abbattuto una pompa, la colonnina self service e sfondato la porta della casetta di servizio, poi sono tornati al capannone, hanno dato fuoco al trattore all'esterno e all'interno a tutti i veicoli, alle attrezzature e agli uffici.

Sul posto i vigil del fuoco di Tiarno di Sotto e Concei e i carabinieri.