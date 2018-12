«Il campo da calcetto di Torbole, rifatto la seconda volta, ora va bene. Se non può servire al Circolo tennis ci dispiace, sarebbe stata comunque una cosa in più». Spiega così il sindaco di Nago Torbole, Gianni Morandi, il bis dei lavori di rifacimento del manto sintetico del terreno a fianco della chiesa di Sant’Andrea. Di proprietà della parrocchia e in convenzione al Comune, il rettangolo aveva subito un intervento sul manto in agosto e un secondo in ottobre. «Al termine dei primi lavori - chiarisce il sindaco - abbiamo verificato che il nuovo manto si muoveva e accartocciava, così la ditta, a sue spese, ha risistemato il fondo sintetico. Abbiamo chiesto al circolo tennis di testare la superficie perché se fosse andata bene avrebbero potuto farne il loro secondo campo. Il test è stato però sfavorevole e allora il terreno resterà solo per il calcetto. Lo vogliamo lasciare libero, verificheremo se sarà opportuna una gestione serale».