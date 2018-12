Progetto Tenno è giunto al termine del suo viaggio: in vista delle elezioni comunali del 10 marzo nascerà un nuovo soggetto politico che recupererà lo zoccolo della lista assieme a nuovi innesti. L’annuncio è stato dato ieri attraverso una nota dal capogruppo Andrea Cobbe (in foto); che ha anche spiegato come il team rinnovato si presenterà alle prossime elezioni, sempre come lista civica ma con un altro nome.

«Questo 2018 - osserva in una nota Cobbe - ha messo Tenno in una posizione di rilievo nazionale le cui conseguenze sono più che note. Abbiamo perso il sindaco che, per rispetto istituzionale, si è voluto togliere la fascia tricolore in nome del “Bene Comune” e di quei valori che le istituzioni sono tenute a promuovere, a dispetto di una certa parte politica che ha preferito temporeggiare e non scegliere quando ne aveva l’onere. Volenti o nolenti, siamo quindi apparsi, ai Comuni vicini e alle regioni d’Italia, come una comunità divisa. È doveroso chiudere un capitolo, farne un dovuto bilancio e guardare al futuro con serenità, fiducia e tanta voglia di ricominciare. Così, come Progetto Tenno, abbiamo deciso di abbassare le serrande di questo piccolo sogno, senza rinnegarlo, senza svalutarlo. Progetto Tenno appartiene a un Comune che oggi non c’è più. L’esperienza proseguirà in una nuova forma, più consona alla Tenno d’oggi, con nuovi amici e nuovi obiettivi. Più attenta ai nuovi bisogni, ai servizi al cittadino, alle richieste delle associazioni. Progetto Tenno si chiude, ma per noi è solo un arrivederci. E con questa promessa di trovarci nuovamente insieme vogliamo ricordare quanto fatto in questi anni. Con passione, dedizione e l’amore per il nostro territorio dai banchi del consiglio comunale abbiamo mantenuto alta l’attenzione sulla delicata vicenda della discarica al Vermione; svariati gli emendamenti mirati alla tutela dei valori e delle necessità della nostra comunità in merito alla gestione associata con Riva del Garda; per la realizzazione del nido e per la sistemazione del Parco feste e ancora quelli per ottenere migliori manutenzioni e nuove proposte per il gioiello del lago di Tenno. Infine la presa di posizione per la salvaguardia del punto nascite all’ospedale di Arco, una migliore video-sorveglianza in alcuni punti critici cittadini e l’impegno chiaro e netto per far sì che venisse posizionata la stele in ricordo di Alba Chiara Baroni e di tutti i femminicidi».