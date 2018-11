Durante le sedute del consiglio comunale tenutesi nei mesi scorsi, i consiglieri comunali di Nago-Torbole avevano approvato il progetto preliminare riguardante la costruzione e l’ampliamento del centro sportivo in località Mala a Nago. Ieri sera è stato convocato un nuovo consiglio, riunitosi ancora una volta al piano terra dell’Ex Colonia Pavese in attesa del completamento dell’opera municipale che ospiterà a breve l’amministrazione e gli uffici di competenza.

«Alla somma di un milione e 350 mila del progetto preliminare - ha dichiarato il sindaco Gianni Morandi – sono stati aggiunti al bilancio complessivo altri 150 mila euro. Inoltre, è stata approvata una deroga urbanistica che consentirà di trattare la zona artigianale, in parte area improduttiva, ove si terranno i lavori del campo calcistico al pari di una zona sportiva. Grazie alla deroga sarà possibile realizzare e ospitare gli spogliatoi dedicati ad ambedue le squadre e quelli riservati agli arbitri, nuove tribune e spazi adibiti a deposito materiali ed attrezzature sportive. Questi soldi serviranno per lo più alle opere di efficientamento energetico: un miglioramento delle prestazioni grazie a un impianto fotovoltaico e all’illuminazione a led, continuando ad uniformare l’intero Comune».

La variazione e l’assestamento del bilancio dovuti alla somma aggiuntiva per il campo sportivo di Mala consentiranno di omologare la struttura ai campi delle squadre che militano in serie D.