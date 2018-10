Ledro, la mostra "Boemia mia" a Parigi

La mostra fotografica itinerante «Boemia mia» continua il suo percorso lungo l’Europa. Dopo la prima esposizione a Firenze nel maggio del 2009 nell’ambito del festival Europeo, l’allestimento che narra l’esodo delle popolazioni ledrensi sfollate (si veda la foto) durante la prima guerra mondiale e profughe in Boemia, è stato esposto dal 2012 al 2015 nella principali città della Repubblica Ceca (Boemia e Moravia) e nei Comuni gemellati. Nel 2015 è stata esposta alle gallerie di Piè di Castello a Trento e poi in Valle di Ledro. Quest’anno per tutta l’estate l’esposizione ha fatto tappa in Germania nel municipio di Müllheim. Nel prossimo mese di novembre la mostra sarà esposta al Sidney cultural center Bechet di Grigny, citta alle porte di Parigi. L’inaugurazione è prevista sabato 10 novembre alle 16. L’esposizione è stata possibile grazie alla collaborazione con l’associazione IV novembre di Schio e all’associazione amici di Schio-Grigny. Quest’ultima associazione è nata per promuovere la riscoperta della storia delle migrazioni dell’Alto vicentino a Grigny (Francia) nella prima metà del ‘900 e per farne memoria. Con questa esposizione la mostra è stata tradotta in 4 lingue (italiano, ceco, tedesco e francese).