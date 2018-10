Nago senza centro raccolta materiali

L’aria autunnale ha portato nel comune di Nago-Torbole l’avvio di una nuova stagione ricca di interrogazioni e mozioni da discutere durante le sedute del civico consesso.

L’ultima richiesta è stata avanzata dal gruppo «Insieme per Nago-Torbole», sottoscritta dall’intera minoranza, circa la mancata apertura e conseguente chiusura del centro raccolta materiali in località Mala.

«Si tratta dell’ultimo servizio fornito nel sito della discarica che chiude i battenti dopo oltre 50 anni di attività - si legge nell’interrogazione - i residenti di Nago sono ora sprovvisti di un’indispensabile area per lo smaltimento di rifiuti non conferibili presso le normali isole ecologiche del territorio».

Il sito internet del Comune informa la cittadinanza di potersi appoggiare ai centri di Arco e Dro, in attesa dell’apertura della discarica di Mala prevista per fine novembre.

«Nel 2014 il Crm in Mala è stato finanziato dalla Comunità di Valle con 257.000 euro - continua lo scritto - ma i lavori iniziati nell’ottobre 2015 sono stati sospesi per realizzare una copertura della struttura, sebbene non prevista dal progetto iniziale. Manca chiarezza sia riguardo le tempistiche d’ultimazione dell’opera sia dell’apertura effettiva. A distanza di quattro anni, sollecitiamo l’amministrazione Morandi a motivare lo stato dei lavori e le ragioni per cui il sito risulta tuttora privo della copertura auspicata». <+firma_coda>E.P.<+testo>