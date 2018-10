Che ci fanno due asini in giro in piena notte lungo la strada del monte Velo che da Bolognano sale ai Gazzi?

È quello che si è chiesto anche il sindaco di Arco Alessandro Betta, che ha segnalato la cosa sul suo profilo facebook l’altra sera. Il primo cittadino si è trovato di fronte i due docili animali, evidentemente allontanatisi dalla loro dimora abituale una volta sceso il buio.

Il sindaco quando se li è trovati di fronte si è fermato e ha chiamato i Vigili del fuoco volontari, che dalla vicina caserma del Bruttagosto hanno raggiunto in pochi minuti i Gazzi e recuperato i due animali. Le ricerche del proprietario hanno poi sortito gli effetti sperati e i due asini sono tornati a casa loro senza alcuna conseguenza.

Ovvio che di notte, in mezzo alla strada, avrebbero potuto rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione (oltre che per loro stessi). Di qui la giusta e tempestiva segnalazione del sindaco. Che, scherzando sul social, ha rassicurato i suoi concittadini: «Qualcuno ha perso due asini? Sono ai Gazzi che aspetto i vigili del fuoco... e non ho bevuto alcolici».