È suonata la campanella d’inizio anno anche al nuovo polo scolastico di Nago, dove ha fatto visita l’assessore provinciale alla cultura e all’istruzione Tiziano Mellarini, rivolgendo i migliori auguri ai giovani scolari da parte della Provincia.

Presenti il sindaco di Nago-Torbole Gianni Morandi, l’assessora alla cultura Luisa Rigatti, l’assessore alla sicurezza Fabio Malagoli e il dirigente scolastico Giuseppe Kral.

«Questo polo scolastico è un traguardo per noi tutti - ha dichiarato il sindaco - i bambini di ambedue i paesi frequentano ora le elementari in un unico plesso. Mi fa piacere constatare che l’assessore Mellarini abbia apprezzato la struttura, sottolineando l’importanza della collocazione paesaggistica: apprendere in mezzo al verde non può che essere positivo». Le scuole sorgono infatti alle porte del paese, nelle campagne tra il borgo e l’area sportiva della Mala, e sono raggiungibili dalla bretellina realizzata l’anno scorso.

Non sono mancati gli auguri ai piccoli della scuola materna e del micro-nido. «Non dobbiamo dimenticare - ha aggiunto - l’incessante lavoro di maestre e insegnanti. Fondamentale è sensibilizzare sull’importanza della scuola per il domani di ciascun bambino».