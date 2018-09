Importanti passi avanti verso un sistema di raccolta dei rifiuti urbani più efficiente e razionale, tale da incoraggiare la differenziazione ed il riuso.

Sono infatti partiti da alcuni giorni nel centro di Dro i lavori per la realizzazione di due «isole ecologiche interrate» in via Sebastiani e via Capitelli (dove sta attualmente operando il cantiere ed è stato posto divieto di sosta fino al 22 settembre), soprattutto a servizio delle vie del centro storico e via Roma dove appare più problematico l’avvio del sistema di raccolta presso le singole utenze (raccolta domiciliare o porta a porta).

«In accordo con il piano avviato dalla Comunità Alto Garda e Ledro su oltre il 90% del nostro territorio si attuerà il sistema di raccolta domiciliare con la fornitura di bidoncini uni-famigliari - spiega il sindaco di Dro Vittorio Fravezzi - un sistema che in alcune zone del centro storico e dei passaggi più stretti di via Roma risulta tuttavia di difficile attuazione senza ostacolare traffico veicolare o sicurezza dei pedoni. Come già attuato a Ceniga il nostro comune, su delega della Comunità di Valle, sta ora predisponendo le due nuove isole ecologiche in via Capitelli e quindi in via Sebastiani (una quarta potrebbe essere realizzata in piazzetta Garibaldi dietro la chiesa parrocchiale dell’Immacolata)».

Un intervento per il quale il comune di Dro potrà contare su un trasferimento della Comunità di Valle di 65 mila euro, ente che si è impegnato a fare decollare il nuovo sistema di raccolta differenziata entro la fine del 2019.

«L’utilizzo delle isole ecologiche sarà ben disciplinato e regolamentato - precisa Fravezzi - le utenze autorizzate all’utilizzo dell’isola ecologica saranno dotate di tesserino magnetico con microchip che consentirà l’apertura delle calotte e registrerà ogni singolo svuotamento. La nuova tariffa sui rifiuti sarà legata anche ai singoli conferimenti, premiando chi effettuerà una raccolta attenta, puntuale e differenziata (utilizzando anche il Crm comunale di via Roma) e le buone pratiche legate al compost e al riuso di beni e materiali ancora utili».

Le isole ecologiche, che presentano cinque diverse campane interrate per la raccolta differenziata, sono realizzate dalla ditta Vallecos di Ledro e saranno concluse entro fine ottobre.