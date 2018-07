Conca d'oro, pontile da sistemare

I cittadini di Nago-Torbole sono vigili e attenti ai cambiamenti interni ai propri centri storici e non mancano di segnalare situazioni di disagio per l’intera popolazione. Tra gli ultimi suggerimenti pervenuti in Comune, l’apertura del pontile situato a Torbole, in zona Conca d’Oro, rimasto chiuso causa lavori.

«Da qualche tempo - era la segnalazione di Aldo Tavernini, conosciuto con il soprannome di “Tajom”, che ha a cuore il benessere del proprio comune e dei concittadini - il ponte che aggira l’ex “Conca d’Oro Dancing” è stato chiuso, inagibile per il marciume di alcune assi. È un proseguo d’obbligo del lungolago e collega il marciapiede per il Circolo Vela. Quel pontile servirebbe molto ai disabili in carrozzina, purtroppo nove scalini impediscono loro il passaggio. Alle 12 però non credevo ai miei - ha aggiunto in un secondo messaggio - le barriere non c’erano più. Sicuramente le persone disabili ne saranno riconoscenti».

«È stato fatto un intervento strutturale di consolidamento - chiarisce il sindaco Gianni Morandi - ragione per cui il pontile è rimasto chiuso nei giorni scorsi. L’amministrazione si è preoccupata di ripristinare e rinforzare i pali di sostegno, era più pericolante di quanto si possa immaginare. L’intervento è da completare: mancherebbe infatti il tavolato, che necessita di nuove assi. Cercheremo di essere il meno invasivi possibile. Essendo ormai cominciata la stagione, si tratta ora di capire come e quando terminare l’operato».