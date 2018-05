Questo primo maggio è di sicuro molto speciale oggi al rifugio Marchetti allo Stivo: aperto al pubblico dalla fine di dicembre, dopo una ristrutturazione e problemi che erano durati anni, oggi ci sarà l'inaugurazione ufficiale. Alle ore 11, aperitivo di benvenuto a cura del gestore, quindi a mezzogiorno ci sarà la cerimonia ufficiale con il discorso delle autorità, tra cui il referente del Cai nazionale, della Sat centrale ed il presidente Massimo Amistadi della sezione arcense, e l'illustrazione dei lavori effettuati e la benedizione di don Franco Torresani, parroco dell'Oltresarca arcense.Alle 12.30 pasta al ragù a soli 5 euro e alle 14.30 concerto del Coro Castel della Sat di Arco.

Già in mattinata è prevista la partenza di alcuni soci dall'eremo dei santi Giacomo e Silvestro al Monte, più noto come chiesa di San Giacomo, sulle pendici dello Stivo, anche se naturalmente il rifugio è raggiungibile da più parti: da S. Barbara, da passo Bordala o da Malga Campo. Comunque lo si raggiunga, il Marchetti si trova su una balconata di incomparabile bellezza da cui si gode una vista unica che spazia dalle vette della montagna al lago di Garda.

Il nuovo gestore Alberto Bighellini, 29 anni, tanta volontà e una laurea in lettere classiche nel cassetto, ha lavorato sodo in questi mesi, cosicchè il numero di visitatori è costantemente aumentato e finalmente ora il Marchetti è nuovamente un punto fisso dell'escursionismo satino. Con grande impegno e caparbietà (per renderlo agibile era stato necessario portare in quota 130 quintali di materiale), con gioia ed entusiasmo, da oggi il Marchetti è dunque tornato vitale e prezioso, uno dei rifugi più amati del Trentino.