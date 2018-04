Quattro ore di lavoro, una quindicina di uomini impegnati, l’ausilio dell’elicottero di Trento per una decina di lanci d’acqua prelevata dal lago di Tenno, lanci necessari a raggiungere una zona impervia. E circa cinque ettari di pascolo e prato distrutti.

Questo il bilancio dell’incendio sviluppatosi ieri poco dopo le 11 sulle pendici dei Prai da Vender, quasi sulla sommità verde che sovrasta il lago di Tenno e la frazione di Ville del Monte (nelle foto l’incendio e le operazioni di spegnimento).

Le fiamme non hanno raggiunto fortunatamente la zona boschiva leggermente più a valle grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco volontari di Tenno, coordinati dal comandante Massimo Marocchi, e dell’elicottero proveniente da Trento.

Sul posto è intervenuto anche il personale della Forestale di Riva per cercare di capire le cause dell’incendio. Dai primi accertamenti sembra che in prossimità di malga Vender alcuni cacciatori abbiano appiccato le fiamme per «bonificare» una zona di pascolo ma che la situazione sia sfuggita di mano. E a quel punto anche loro se la sono data a gambe. I danni, per fortuna, sono comunque limitati.