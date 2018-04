Sono stati oltre 200 gli alunni delle scuole medie dei sei istituti comprensivi dell’Alto Garda (Riva 1, Riva 2, Arco, Gardascuola, Ledro e Dro-Valle dei Laghi) che l'altra mattina si sono sfidati sulla spiaggia di Besta nella tradizionale gara di corsa campestre.

L’appuntamento con la prova su sterrato - organizzata dalla Comunità di valle - rientra nel più vasto programma di giochi sportivi territoriali che, oltre alla campestre ledrense, a fine maggio presso il campo sportivo «Pomerio» di Arco vedrà la sfida tra le sei scuole medie anche nelle gare di atletica leggera (mezzofondo, corsa ad ostacoli, velocità, salto in alto e in lungo, getto del peso e staffetta) nonché dei Giochi studenteschi realizzati a livello provinciale in collaborazione con il Coni.

Per quanto riguarda Besta ecco i risultati.

Categoria Classi Prime Femminili: 1) Elisa Parisi (Riva2) 2) Sofia Bertolotti (Ledro) 3) Sofia Beretta (Ledro).

Categoria Classi Prime Maschili: 1) Mattia Amistadi (Dro) 2) Tommaso Marchese (Arco) 3) Yesser Challouf (Arco).

Categoria Classi Seconde Femminili: 1) Giulia Rosa (Gardascuola) 2) Isabella Girardi (Ledro) 3) Gloria Merighi (Arco);

Categoria Classi Seconde Maschili: 1) Evodì Rosa (Gardascuola) 2) Daniel Hoxa (Riva1) 3) Saad El Haddad (Arco);

Categoria Classi Terze Femminili: 1) Emma Santoni (Gardascuola) 2) Eleonora Turrini (Ledro) 3) Alessandra Versini (Arco);

Categoria Classi Terze Maschili: (1.400 metri): 1) Luca Santorum (Gardascuola) 2) Luca Parisi (Riva2) 3) Marco Briga (Arco).

Categoria Fuori Quota: 1) Ben Toure (Ledro) 2) Matteo Cecchini (Riva2) 3) Mattia Trenti (Dro).

Premi Speciali: Pietro Tamburini (Arco) e Stefano Salvadori (Arco). P.M.