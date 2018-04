Inizia con una vittima, purtroppo, la stagione delle moto sulle strade trentine.



Proprio nel giorno della benedizione dei motociclisti in piazza Fiera a Trento, un motociclista di 59 anni di Verona ha perso la vita in valle di Ledro, nei pressi del lago d’Ampola.



L’incidente è avvenuto poco prima delle 14. L’uomo, a bordo della sua moto, stava viaggiando con un gruppo di amici. Stavano risalendo dalla valle del Chiese e si dirigevano verso il Garda, presumibilmente sulla via del ritorno verso casa.



Il malcapitato motociclista si era per un attimo staccato dal gruppo di amici, che precedeva di un tratto di strada. Non si sono dunque testimoni dell’accaduto: è probabile che la sua Honda CB1000 sia andata larga in curva urtando la scarpata, per poi rovinare nel sottostante torrente Palvico.



A quanto si apprende, ha perso la vita sul colpo. I soccorritori (Croce Bianca della valle di Ledro, 118 di Arco, elisoccorso e carabinieri di Riva) non hanno potuto fare nulla.