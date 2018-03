Oltre 40 giovani ciclisti, uno staff di ben 30 tecnici e accompagnatori volontari e 11 competizioni organizzate nel corso della sua 51ª stagione agonistica.

Tempo di primavera e sport ad Oltra dove la società sportiva «Ciclistica Dro» ha presentato i «numeri» della sua nuova stagione ciclistica, sempre rivolta alla promozione del ciclismo giovanile nell’intero Alto Garda.

La presentazione di atleti, tecnici e calendario organizzativo della «Ciclistica Dro», sodalizio sportivo fondato nel 1967 da Learco Matteotti (promotore della società sino al 2001) ed ora presieduto da Geltrude Berlanda, è avvenuto ieri pomeriggio nella sede sociale di Oltra, centro sportivo droato che dal 2012 ospita il ciclodromo e pista di allenamento (uno dei pochi impianti di questo tipo in Italia).

Se nel 2017 la «Ciclistica Dro» ha festeggiato i suoi primi 50 anni d’attività con la pubblicazione di un nuovo volume «50 anni sui pedali... e la corsa continua» curato da Michele Liboni ed una ricca mostra fotografica, ora è pronta a partire una nuova stagione. Saranno ora una trentina i giovani ciclisti della categoria «Giovanissimi», affiancati da due squadre di affiatate di «Esordienti» e «Allievi».

Giovani ciclisti che nel 2018 difenderanno i colori «giallo-verdi» della «Ciclistica Dro», sodalizio che lo scorso anno è risultata primo tra le società trentine nella classifica di merito per l’attività giovanile (seconda nell’attività su strada e terza per la pista tra Esordienti ed Allievi), mentre la presidente Berlanda ha ricevuto dal Coni Trentino la «Stella di Bronzo» per il 50° di fondazione delle società droata.

Una trentina le manifestazioni alle quale la «Ciclistica Dro» sarà presente nelle varie categorie e specialità (strada, pista e promozionali), senza dimenticare l’impegno all’interno del mondo della scuola nei corsi di educazione stradale ed avviamento al ciclismo.

Tra le novità della stagione della anche l’organizzazione di una gara tipo pista per amatori organizzata sul collaudato ciclodromo di Oltra, centro sportivo che ospiterà i tradizionali trofei e gare organizzate il prossimo 25 aprile e 5 agosto.

Da ricordare che alcuni ciclisti usciti dalle fila della «Ciclistica Dro», come il droato Edoardo Zambanini, hanno esordito nei giorni scorsi nell’impegnativa categoria Juniores nel “Trofeo della Bolghera”, prima gara stagionale sulle strade dell’omonimo quartiere di Trento.