Una botta violenta che poteva avere conseguenze ben più gravi per l’uomo alla guida, sia per l’urto contro l’albero sia per il tratto di strada contromano percorso prima dello schianto. Tutto è accaduto lunedì sera, poco prima delle 20, nel tratto di strada in discesa dopo passo San Giovanni.



La pioggia potrebbe aver anche influito sulla dinamica dell’episodio. Una «Panda» proveniente da Mori e diretta verso Nago è uscita di strada andando a centrare uno degli alberi sul lato a monte della carreggiata e rimbalzando poi verso monte. L’uomo a bordo è stato soccorso dall’ambulanza di «Trentino Emergenza» giunta da Rovereto e trasportato al S.Maria del Carmine per accertamenti.



Ma sarebbe di fatto praticamente incolume. Gravi i danni invece all’auto. Sul posto anche i vigili del fuoco di Riva (due mezzi e dieci uomini) e i carabinieri della stazione di Torbole.