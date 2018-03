Da più di un anno, i torbolani sono preoccupati per le condizioni del pontile in riva al lago, riservato all’attracco dei traghetti di «Navigarda». Qualche giorno fa la società che si occupa del trasporto di residenti e turisti da una sponda all’altra del Garda ha diffuso l’avviso di sospensione della fermata torbolana per il traghetto. Da lunedì 12 marzo infatti, i passeggeri dovranno spostarsi nella vicina fermata di Riva a causa di lavori di manutenzione. Grazie a un accordo tra «Navigarda» e Bacini Montani, l’impresa «Pasqual Zemiro srl» ha dato il via ai lavori, sotto la direzione del progettista Nicola Dalbosco. I Bacini Montani hanno il compito di programmare e realizzare interventi di sistemazione idraulica presso bacini, fiumi o fosse di bonifica presenti sul nostro territorio.

«Ci siamo attivati per realizzare il pontile ex novo in legno - spiega Lorenzo Malpaga, dottore forestale del servizio - era necessario garantire un servizio migliore, data la presenza di marciume e l’instabilità della struttura». Con buone condizioni meteorologiche, i lavori dovrebbero terminare nel giro di due o tre settimane.