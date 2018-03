Dopo il successo dello scorso anno torna «Adventure Awards Days» il Festival Internazionale dell’esplorazione.

Arco e tutto il Garda Trentino saranno al centro della settima edizione di un evento che condivide e trasmette i valori della passione per il viaggio, la natura e uno stile di vita diverso, gli stessi che sono alla base del fascino dell’Outdoor Park Garda Trentino.

Dal 20 al 22 aprile saranno tre giorni di avventure per turisti appassionati del genere ma anche per i tanti altogardesani. L’evento si aprirà venerdì 20 aprile con la selezione dei migliori film di avventura e di esplorazione da tutto il mondo, sullo schermo del Casinò Municipale anche la sera di domenica 22. Prevista la presenza di diversi ospiti, come l’alpinista e esploratore belga Nico Favresse o il viaggiatore Dino Lazzaretti. Sabato sera, 21 aprile, la Adventure Night con Simone Moro e Emilio Previtali, che saliranno sul palco a raccontare il “dietro le quinte” delle loro avventure, la normalità della loro eccezionalità. Durante la serata sarà premiata la donna simbolo dell’ambientalismo internazionale, l’etologa Jane Goodall, nota soprattutto per i suoi studi e per la lotta a difesa degli scimpanzé.

L’intero weekend sarà ricchissimo di appuntamenti. Il 21 aprile al mattino tutti in sella per la Trentino Bike Adventure, insieme ai cicloviaggiatori Dino Lanzaretti e al polacco Jakub “Kuba” Rybicki: una giornata alla scoperta del territorio, su strade e sentieri poco conosciuti, che si concluderà con un brindisi di mezzanotte. Alle 16 partirà il trekking per arrivare al rifugio San Pietro, con il concerto con musiche di Morricone suonate da un quartetto d’archi.

Domenica 22, il “camp” di trail running, per correre nei boschi, senza fretta, assieme agli atleti Wild Tee, un workshop di travel-blogging con Valentina Miozzo per imparare a raccontare il proprio viaggio attraverso blog e social network, e un trekking fotografico con Mirko Sotgiu.

E ancora, un’esperienza di wooding con Valeria Margherita Mosca, per imparare a conoscere le erbe spontanee, raccoglierle e assaggiarle; e poi, per i ragazzi e i bambini, la giornata dedicata agli alberi, «Di legno e di aria: incontro con gli alberi», in collaborazione con Selva Urbana e con Patagonia, per parlare di rispetto della natura con i più piccoli. Ospite domenica 22 Igor D’India, esploratore, viaggiatore e documentarista che ha seguito le orme di Walter Bonatti, in canoa e in solitaria, lungo i 1.400 km nel fiume Yukon. Il Village, punto di riferimento degli ospiti e degli appassionati, in centro ad Arco presso la Chiesa della Collegiata, ospiterà quest’anno anche il Worn Wear di Patagonia: un vero e proprio laboratorio sartoriale dove potrà essere data nuova vita ai capi outdoor.

In programma anche la terza edizione di Arco Rock Star, un evento nell’evento: il contest internazionale di fotografia di arrampicata, con importanti premi, coinvolgerà team di fotografi e atleti, professionisti e non, provenienti da tutta Europa, che si sfideranno sulla roccia del Garda Trentino alla ricerca dello scatto perfetto. Ci sarà spazio anche per gli spettacoli, i concerti, le esibizioni e per molte altre iniziative, da non lasciarsi sfuggire consultando il sito www.adventureawards.it o la pagina facebook FB/AdventureAwards o ancora utilizzando sui social gli hashtag dedicati: #AAD18 e #GardaTrentino.