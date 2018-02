Ciclabile, Ponale e nuova pilotina per i pompieri

Il consiglio di comunità ha approvato il bilancio di previsione 2018-20. Il bilancio, illustrato in consiglio dal vicepresidente della comunità Alto Garda e Ledro, Carlo Pedergnana, è stato predisposto dall’esecutivo e presentato con il parere positivo dell’organo di revisione.

Il documento, prima di passare al vaglio del consiglio, è stato illustrato alla commissione patrimonio e finanze il 29 gennaio e alla conferenza dei sindaci il 5 febbraio.

L’organo di revisione, lo scorso 7 febbraio, ha infine espresso parere favorevole sul bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati. Questi ultimi sono rappresentati dal Documento unico di programmazione 2018-20, dal bilancio di previsione finanziaria 2018-2020 e dalla nota integrativa al bilancio di previsione 2018-20.

Per il 2018, le risorse finanziarie assegnate per il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla giunta del presidente Mauro Malfer ammontano a 48.357.473,37 euro, di cui: 29.393.856,22 di spese correnti; 13.517.117,15 euro di spese in conto capitale; 3.000.00 euro di chiusura/anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere; 2.446.500 euro di spese per conto di terzi e partite di giro.

Le spese correnti si suddividono a loro volta in: 3.526.070,83 euro di redditi da lavoro dipendente; 213.250 di imposte e tasse a carico dell’ente; 18.572.610,50 di acquisto beni e servizi (servizi istituzionali, ordine pubblico e sicurezza, politiche giovanili, sport e tempo libero, sviluppo e tutela del territorio e dell’ambiente, diritto sociali, politiche sociali e famiglia, turismo, ecc.); 5.801.478,56 di trasferimenti correnti; 500 euro di interessi passivi; 235.530,33 euro di rimborsi e poste correttive delle entrate e 1.044.416 euro di altre spese correnti.

Di grande interesse le spese in conto capitale che ammontano a 13.517.117,15 euro, tra investimenti fissi lordi (5.460.103,69 euro) e contributi agli investimenti (7.946.013,46 euro).

«All’interno degli investimenti troviamo delle partite estremamente importanti - sottolinea il presidente della comunità Alto Garda e Ledro Mauro Malfer - come la ciclovia del Garda, gli interventi sulla Ponale e l’acquisto della pilotina per servizi di emergenza per i corpi dei vigili del fuoco volontari del distretto Alto Garda e Ledro».

«Tutti i servizi che ruotano attorno all’ambito del sociale vengono confermati, per un investimento di circa 10 milioni di euro. Per ciò che riguarda le spese in conto capitale - afferma Malfer - c’è la partita fondamentale dei rifiuti che vogliamo assolutamente chiudere nel 2018/2019».

Investimenti anche sulla videosorveglianza e sulla sicurezza: «La videosorveglianza verrà fortemente implementata con 237.00 euro - osserva il presidente Malfer -. Si tratta di un investimento molto significativo in questo momento che ci viene richiesto dalle forze dell’ordine. Il progetto è in mano al Comune di Riva del Garda che lo gestirà attraverso la sua società in house Apm e mi auguro che nel giro di pochi mesi si possa chiudere anche questa partita».

Risorse messe a bilancio anche per ciò che riguarda il «bike sharing» e il sostegno al mondo del sociale e del lavoro con 196.000 euro a favore dell’Intervento 19 e di 200.000 euro per il «Progettone». «Rimango sempre sorpreso che qualcuno possa votare contro un bilancio contenente 10 milioni per il sociale», sottolinea infine Malfer.