Il primo passo di LedroMan Triahtlon 2018 è fissato per domani, giovedì 1° febbraio, con l’apertura delle iscrizioni in vista della quinta edizione in programma in Valle di Ledro domenica 15 luglio con 800 concorrenti al via. Per formalizzare l’iscrizione non resta che consultare le indicazioni presenti sul sito www.ledroman.com: il costo per i tesserati FITRI è bloccato fino al 18 giugno a quota 40 euro (25 per gli under 23, 15 per gli junior, 8 per gli Youth B), per poi crescere nell’imminenza della gara. Ma la storia suggerisce come i posti si esauriscano presto.

Nelle prime quattro edizioni il triathlon sprint disegnato sul Lago di Ledro, in Trentino, è divenuto tra gli appuntamenti più importanti del calendario nazionale. Un ruolo meritato e raggiunto per quanto messo in mostra nelle prime quattro edizioni che grazie all’impegno e al coraggio organizzativo del TriLedroEnergy hanno saputo conquistare tutti gli appassionati del settore e non solo, unanimi nel riconoscere l’eccezionalità della gara ospitata dalla Valle di Ledro.

La data 2018 di Ledroman è fissata per domenica 15 luglio, ma per garantirsi un posto per la partenza in riva al lago è necessario correre prima ed accaparrarsi per tempo uno degli 800 pettorali messi a disposizione dal Comitato Organizzatore.