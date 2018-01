È con un nuovo record di iscritti che gli organizzatori hanno archiviato ieri la 10ª edizione del «Tuffo della merla».

Ben 93 sono stati gli intrepidi di ogni età e provenienza che a mezzogiorno in punto, sulla spiaggia di Pieve, hanno deciso di onorare la tradizionale nuotata nel lago nei giorni più freddi dell’anno. Più freddi, si fa per dire.

Cinque i gradi dell’acqua, sette quelli dell’aria, ma soprattutto uno splendido sole e rive sgombre dalla neve, hanno accolto le 19 donne e i 74 uomini per l’epico tuffo, che anche quest’anno ha varcato i confini ledrensi e attirato numerosi nuotatori non solo dall’Alto Garda ma anche dalle vallate vicine.

Tra i coraggiosi, pure gli affezionati dei bagni estivi provenienti dalle province di Brescia, Mantova, Bolzano, Verona, Modena, Bergamo, Milano. Tra gli irriducibili, anche quelli di Crema, presenti a Ledro in una ventina, e con loro un giovane statunitense che ha scelto di provare il brivido di un bagno in acque straniere. «Sono in Italia per degli scambi culturali organizzati dalla scuola - ha detto Austen, 17enne del Colorado - e dato che per la famiglia che mi ospita il Tuffo è un appuntamento d’obbligo, ho provato pure io: l’acqua era davvero fredda ma è stata un’esperienza bellissima che intendo ripetere quando tornerò a casa!».

Felici della loro seconda nuotata nel lago di Ledro sono stati invece Sally, 39enne dello Yorkshire ma residente a Trento, e Thomas, 51enne di Merano, entrambi membri dell’International Ice Swimming Association, un circuito che conta un campionato mondiale e promuove la disciplina natatoria in acque gelide. «Nuotare nelle acque fredde ci piace molto perché fa bene su tutti i fronti - dicono - le immersioni in acque con temperature basse portano il corpo a beneficiare di una maggior resistenza al freddo e al rafforzamento del sistema immunitario, senza contare che questi bagni sono poi anche un ottimo antidepressivo».

Che la nuotata fuori stagione sia una bella esperienza lo confermano pure Nikolas Bertolotti di Pieve, che con i suoi 8 anni ha ottenuto ieri la palma per il nuotatore più giovane accanto al coscritto Jacopo Dagnoli, di pochi mesi più grandicello, e il nuotatore più anziano, Fulvio Bertolotti, classe 1946, nonno di Nikolas e padre di Marco, uno degli organizzatori del goliardico evento.

Infine, i quattro decani, i «merli tuffatori» che sin dalla prima edizione hanno sempre onorato l’evento: Fabia Torbol con il marito Luigi Zambotti, Roberto «Bistecca» Franceschini, Luca Degara.

Chiusa la 10ª edizione, gli organizzatori ora puntano al 2019, quando la vera sfida non sarà con l’acqua ma con la quota dei 100 iscritti.

TUTTI I NOMI DEI 93 "ARDITI" DELL'EDIZIONE 2018

Nonostante le basse temperature, il bel sole di ieri ha contribuito a mantenere alto l’entusiasmo ferragostiano dei 93 tuffatori (19 donne e 74 uomini), che nella buona compagnia e nel divertimento collettivo hanno trovato ancora una volta gli ingredienti ideali per il bagno fuori stagione. Per tutti loro, la classica foto di gruppo. Quindi una breve rincorsa e il salto dal trampolino.

Di seguito, i nomi dei partecipanti: Stefania Oradini, Marco Bertolotti, Luca Degara, Jacopo Dagnoli, Giancarlo Dagnoli, Marco Goldaniga, Cellana Valerio, Fulvio Bertolotti (classe 1946), Simone Bertolotti, Nikolas Bertolotti (settembre 2009, 8 anni), Massimo Forte, Matteo Crivellara, Federico Zanin, Sally Young (GB), Mattia Carpentari, Roberto Franceschini, Teddy Cipriani, Cristiano Tadullo, Marco Dall’Argine, Alex Rosa, Francesco Barbagallo, Dino Cumer, Denis Comper, Guido Divina, Luigi Zambotti, Fabia Torbol, Sara Bassetti, Andrea Gioveri, Austen Brodeen (USA), Stefano Spagnoli, Bruno Francescon, Ivan Marazzi, Simone Fusara, Fulvio Zampieri, Marco Zampieri, Claudio Cortinalis, Stefano Osio, Claudia Cornelli, Linda Crosina, Stefano Zilli, Mirko Marchi, Giovanni Amistadi, Nicoletta Bussi, Giorgio Tiboni, Stefania Dagnoli, Daniel Derlich (D), Giorgio Martini, Paola Castignani, Thomas Kofler, Stefano Pozza, Gabriele Pianata, Franco Fellin, Sefano Bim, Martino Bronzini, Luca Bronzini, Antonella Degara, Francesca Bertani, Christian Givola, Luca Dosio, Roberto Goldaniga, Alessandra Paccagnella, Alberto Huller, Giacomo Fusi, Alberto Ballardini, Claudio Perulli, Riccardo Giannarelli, Simone Castelli, Paolo Grechi, Andrea Miorelli, Daniele Cis, Genis Shalaj, Rossana Borella, Walter Cis, Linda Bottesi, Mattia Falcone, Mariano Corradini, Barbara Kiem, Bruno Rossi, Davide Ricci, Michele Restriner, Alessandra Graziani, Roberto Zanella, Jacopo Tonelli, Federica Patuzzi, Mateusz Tonelli, Amarilda Ceka, Lorenzo Ghirotti, Gabriele Ghirotti, Roland Byku, Giacomo Grossulli, Alice Andreoli, Stefano Goldaniga, Giorgio Ziri.