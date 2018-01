Ore di apprensione a Torbole e negli ambienti velici gardesani per le condizioni di salute di Gianfranco Oradini, torbolano di nascita ma da alcuni anni trasferitosi a Trieste, grande atleta della vela nostrana, campione d’Europa classe “laser” nel 1975 e olimpionico classe “soling” a Montreal nel 1975.

Oradini è stato colto da infarto mentre si trovava in Cile per partecipare al matrimonio della figlia. L’ex campione velico, noto anche per aver realizzato alcuni macchinari che sfruttano l’energia del vento, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico: ora è ricoverato in terapia intensiva e sembra reagire bene alle cure dei sanitari.