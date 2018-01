Ormai chi va per ciaspolole o sci da fondo le ha incontrate tante volte. Sono le fat bike, che in inglese vuol dire «bici grasse», ma che in realtà di veramente grosso hanno solo gli pneumatici (e il telaio un po’ allargato per ospitarli) cresciuti a dismisura per avere presa sulla neve.

In un contesto come il nostro, dove le bici rappresentano ormai il primo motivo che spinge i turisti a scegliere Garda trentino e Val di Ledro, non poteva che svolgersi un festival sulla neve tutto dedicato a quelle «bici grasse».

L’edizione 2018 del «Ledro Fat Bike Festival» si svolge nel fine settimana (e si aspetta altra neve che renderà ulteriormente frizzante i percorsi) a Tremalzo, altipiano che ha meritato l’inserimento nel progetto Riserva della Biosfera di Unesco.

Sabato e domenica il «Ledro Fat Bike Festival» sarà di casa a Tremalzo già oggi perfettamente innevata e pronta ad accogliere gli appassionati, gli esperti ma anche i semplici curiosi con i suoi percorsi adatti ad ogni gusto. In uno scenario da fiaba. Grazie alla sua altitudine e ai paesaggi che di lassù si scorgono, Tremalzo diviene meta degli appassionati Mtb di mezzo mondo.

«Stiamo aspettando di conoscere l’entità delle nevicate dei prossimi giorni per studiare i percorsi definitivi - racconta il responsabile organizzativo Alessandro Tenca - ma quello che è certo è che sarà un festival su neve, con tracciati adatti a tutte le caratteristiche e con la possibilità di godere appieno del fascino delle fat bike, sia con pedalata assistita, sia muscolari. E mi sento poi di consigliare e caldeggiare la partecipazione al pomeriggio e serata di sabato, quando Dino Lanzaretti illustrerà il suo recentissimo viaggio in sella ad una bici in Siberia».

Particolarmente ricco è il programma: sabato è previsto il ritrovo alle ore 10.30 presso il «Rifugio Garibaldi» a Tremalzo. Quindi la partenza dei tour su circuiti a quote diverse in base al grado di capacità dei partecipanti. Alle 14.30, tornati al «Garibaldi», si godrà di una pausa ristoratrice, per poi raggiungere il «Rifugio Garda», al passo di Tremalzo, per un suggestivo aperitivo al tramonto e seguire il racconto di Dino Lanzaretti sulla sua spedizione su due ruote nei -60°C della Siberia. A seguire, per chi vorrà, possibilità di cenare in rifugio.

Domenica il ritrovo è fissato nuovamente alle 10.30 per un nuovo tour in Tremalzo. L’iscrizione è gratuita. A parte vi sono i costi della cena (20 euro), per l’eventuale pernottamento al rifugio e naturalmente per il noleggio della fat bike.

Per la partecipazione si richiede un abbigliamento invernale completo (casco, guanti, vestiti adatti), torcia frontale o faro da bici. Sarà possibile noleggiare la bici sul posto, da prenotare.

Per iscriversi al «Ledro Fat Bike Festival» c’è tempo fino a stasera alle ore 20, tramite messaggio di posta elettronica a info@equipenatura.it.

L’evento è organizzato da «EquipeNatura» per conto della Rete di Riserve Alpi Ledrensi. Informazioni sul sito del Consorzio turistico di valle (www.vallediledro.com).