Pressione turistica, a Limone sul Garda il primato italiano

LAGO DI GARDA – Il lago di Garda detiene il record in Italia per pressione turistica in relazione agli abitanti. In testa a tutti il Comune di Limone: è il primo paese a livello nazionale con un milione e ventunomila presenze turistiche per 1.000 abitanti. Le presenze totali (che va ricordato sono i pernottamenti) del suggestivo paese benacense sono 1.206.294 che vanno divisi per i poco più di mille abitanti del paese. Sono dati del rapporto Istat sul turismo nel 2016, pubblicato il 30 ottobre, e nello specifico forniscono un’indicazione dell’impatto turistico sul territorio e sull’ambiente e della pressione antropica.

Sono i comuni italiani meno abitati, ad assorbire il flusso relativamente maggiore di vacanzieri, che incide dal punto di vista logistico, di servizi e dal punto di vista ambientale.

Al primo posto dunque c’è Limone, unica municipalità che registra più di un milione di presenze per mille abitanti, davanti ad Andalo, seconda, che può vantare 737.370,8 presenze per mille abitanti. Tra i primi 50 comuni per pressione turistica, come si può notare nella tabella a lato, ci sono 14 paesi trentini e gardesani.

È raggiante il sindaco di Limone, Franceschino Risatti, all’ultimo anno di mandato, il terzo, e prima altri due da vicesindaco: «È bellissimo. Noi siamo i primi. È un bel primato, ci piace. La nostra vocazione turistica ci ha portati a essere all’avanguardia. E mai abbassare l’attenzione. Siamo anche il 26° paese che paga l’Imu in una classifica stilata dal Sole 24Ore, insomma stiamo lavorando bene. Una bella soddisfazione dopo 25 anni passati da amministatore, da quando ho iniziato Limone è cresciuta da 600 mila a 1,2 milioni di presenze. Limone piace ai turisti purché si dia loro servizi, efficienza, pulizia, vigilanza e bagnini in spiaggia, piccole cose che fanno grande un paese. E se la pressione turistica è alta voglio ricordare che Limone dà tanto nel sociale, i buoni pasto per gli scolari di materne, elementari e medie sono gratuiti, i libri di scuola anche, il nido pure per chi risiede da almeno 3 anni; sosteniamo i ragazzi in difficoltà fino al 90% della spesa».

Limone è stata con Malcesine la prima a realizzare un parcheggio pluripiano interrato quando a Riva ancora se ne dibatteva: «Abbiamo iniziato un parcheggio da 8 milioni con 1 milione solo dall’Europa, ma ce l’abbiamo fatta. I posteggi ci rendono 1,240 milioni di soldi puliti. E voglio concludere ricordando che abbiamo fatto un bel lavoro come Garda unico, un unico brand che tira da matti, è importantissimo continuare perché prima di tutto siamo gardesani e non trentini, bresciani o veronesi Tutti insieme siamo fortissimi».

«Una pressione turistica di questo tipo - spiega Nicola Marchesini, al 26° posto in Italia - vuol dire che dobbiamo essere organizzati ed efficienti. Prendiamo il comune veronese di Montorio con 8.000 abitanti, ecco ha 18 dipendenti; noi a Malcesine, con 3.700 abitanti, abbiamo 52 dipendenti, 12 operai solo per la manutenzione e una segreteria generale come una cittadina da 50 mila abitanti. Per mantenerci sempre su un certo livello occorre lavorare: noi siamo uno dei 126 comuni italiani certificati Emas, puntiamo sempre alla qualità, ora abbiamo affidato a una società lo studio del traffico che per noi è un problema; continuiamo a investire, il castello è perfetto, quest’inverno pavimentiamo il centro storico, lavoreremo alla pista ciclabile... E i turisti si trovano bene e tornano, l’80% arriva e torna per il passaparola».



Le prime cinque destinazioni turistiche italiane sono Roma con 25 milioni di presenze; Milano 10,9 mln; Venezia 10,5; Firenze 9,3; Rimini 7. Nelle prime cinquanta ci sono parecchi comuni gardesani il primo dei quali, al 14° posto è Lazise (3,3 milioni di presenze), al 20° c’è Peschiera (2,3 mln), al 24° Bardolino (2 mln), al 31° Riva del Garda (1,5 mln), al 38° Sirmione (1,2 mln) e al 41° Limone (1,2 mln).