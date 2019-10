È finita male, questa mattina all’alba, la “fuga” di un gruppo di cavalli in val Sarentino.



Gli animali si sono allontanati dal pascolo e si sono messi a gaolppare sulla strada principale della valle, in direzione del paese di Sarentino.



Una situazione pericolosissima, anche in considerazione del buio. E infatti tre di loro sono stati investiti frontalmente da un camion e sono morti sul colpo (foto Vigili del Fuoco di Sarentino).



Sul posto carabinieri, la polizia locale e un medico veterinario.

