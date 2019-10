Una gita in barca è finita con un inatteso tutto nelle acque gelide del lago di Braies.



È accaduto lunedì pomeriggio ad una comitiva di sei turisti italiani, quattro di 73 anni, uno di 70 anni ed uno di 55 anni. La barca si è inclinata su un lato catapultandoli in acqua.



Portati a riva da alcuni passanti, sono poi stati trasportati in albergo senza gravi conseguenze. Sul posto anche il Soccorso alpino, la Croce Bianca ed i carabinieri.