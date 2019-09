Cinquanta dosi di cocaina pronte per lo spaccio lasciate in uno zaino nel cestino di una bicicletta l’hanno trovato gli agenti della squadra mobile durante un servizio straordinario di controllo nella zona della stazione ferroviaria di Bolzano.



Lo zaino, nuovissimo, era nel cestino della bici in evidente stato di abbandono posizionata in una rastrelliera. Insospettiti dall’incongruenza della situazione, i poliziotti hanno aperto lo zaino trovando la droga. All’interno, c’era anche un I-Phone su cui si stanno compiendo accertamenti.



Gli agenti, inoltre hanno denunciato a piede libero un cittadino italiano di 30 anni, con precedenti di polizia a carico, che si aggirava nella zona San Quirino con due tronchesine e un coltello a serramanico.



Infine, la squadra mobile della questura di Bolzano ha contribuito all’arresto di un cittadino tunisino di 49 anni colpito da un provvedimento di carcerazione a 10 anni e 8 mesi di reclusione emesso nel 2007 dalla procura della Repubblica di Bolzano per condanne relative allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, che si era allontanato dal territorio nazionale, è stato sottoposto a controllo nel porto di Civitavecchia e, identificato grazie all’ausilio della Mobile bolzanina, associato presso la Casa circondariale di Rebibbia, dove sconterà la pena detentiva.