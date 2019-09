È rimasto intrappolato tra gli ingranaggi di una macchina per la raccolta del mais: è accaduto a Villa Ottone, in Val Pusteria.



Alcuni passanti sono riusciti a spegnere il macchinario , ma è stato necessario l’intervento dei vgiili del fuoco volontari del paese per liberare l’uomo con la pinza idraulica. Un’ambulanza della Croce bianca ha poi trasportato il ferito all’ospedale di Brunico.



In un secondo infortunio sul lavoro è rimasto gravemente ferito un agricoltore di Racines, in Alta Val d’Isarco. L’uomo è stato travolto dal trattore che si è rovesciato. Il Pelikan 2 dell’elisoccorso lo ha trasportato all’ospedale di Bolzano. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri.