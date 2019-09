Incendio nella notte in un’edificio a Bolzano in via Cadorna al numero civico 13, dove aveva preso fuoco un balcone. Un passante aveva dato l’allarme e così sono intervenuti i vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano che sono riusciti a domare le fiamme in poco tempo.



All’ arrivo dei vigili del fuoco l’incendio si era propagato su due piani e stava prendendo fuoco anche il tetto. Sono stati evacuati due piani dell’ edificio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le opere di spegnimento sono durate circa un’ ora.



Accanto ai vigili del corpo permanente all’intervento hanno partecipato anche uomini del vigili del fuoco volontari di Bolzano, la Questura ed il soccorso sanitario della Croce Bianca.