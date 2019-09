AGGIORNAMENTO: L’alpinista tedesco, disperso sull’Ortles, secondo una prima ricostruzione dei fatti, è precipitato per 500 metri lungo il canalone Minigerode. Le condizioni del suo compagno di cordata non sarebbero preoccupanti, anche se avrebbe subito un forte shock.

Le condizioni meteorologiche sulla montagna di quasi 4.000 metri oggi erano particolarmente avverse.

AGGIORNAMENTO: Ci sono poche speranze di recuperare il rocciatore precipitato dall’Ortles. La zona dell’incidente è particolarmente esposta. A causa delle avverse condizioni meteorologiche le ricerche sono state sospese e proseguiranno solo domani.



Nel frattempo - informa il portale Stol.it - gli uomini del soccorso alpino di Solda sono invece riusciti a portare a valle il compagno di cordata, un tedesco di 22 anni, che aveva lanciato l’allarme. Con sintomi di assideramento è stato portato all’ospedale di Silandro.

Sono rese difficili dal maltempo e dalla neve in quota le operazioni di soccorso per recuperare uno scalatore caduto nel canalone Minigerode, sull’Ortles. Secondo quanto riferisce il portale news Stol.it, l’incidente si è verificato nei pressi della vetta, ad una quota di 3.800 metri.



A lanciare l’allarme è stato un compagno di cordata dell’alpinista. Gli elicotteri non possono raggiungere il luogo dell’incidente a causa delle nevicate.