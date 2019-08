Si perdono lungo la ferrata

Una coppia di turisti lombardi è rimasta ferita, fortunatamente non in modo grave, sul Sass Rigais. I due erano partiti dalla val di Funes per scalare la vetta lungo una via ferrata, ma si sono persi e sono finiti in una zona molto impervia ed esposta.



Nel tentativo di calarsi con una corda ha ceduto un sperone di roccia e l’uomo è precipitato sulla moglie che si trovava più in basso. Con un difficile intervento l’Aiut Alpin ha recuperato la coppia con 64 metri di verricello.



L’uomo è stato ricoverato con un politrauma all’ospedale di Bolzano, mentre la donna ha subito solo qualche contusione.