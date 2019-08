Era fermo in auto in corrispondenza di un incrocio a Bolzano: troppo ubriaco per proseguire, al punto da creare disagi al traffico e costringere altri automobilisti a spingere il veicolo a bordo della carreggiata.



Una scena che non è sfuggita alla pattuglia della Polizia stradale che, fermatasi immediatamente per prestare soccorso, ha notato che il guidatore, un anziano di 79 anni, emanava chiari sintomi da ebbrezza alcolica.



Sottoposto ad accertamento con etilometro, il conducente aveva un tasso tre volte superiore al consentito. Considerate le condizioni precarie dell’uomo, la pattuglia provvedeva a chiamare un’ambulanza per il trasporto in ospedale. All’uomo è stata ritirata la patente ed è stato poi denunciato per guida in stato di ebbrezza.



Nel corso dei servizi di contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti, la scorsa notte la Polizia stradale ha inoltre ritirato quattro patenti nella zona di Appiano e Caldaro. Tre conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza ed è stata sanzionata anche una donna che circolava con il proprio documento di guida scaduto da tempo. Denunciato anche un giovane greco residente a Bolzano per uso di cannabinoidi.