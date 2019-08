Il vigile del fuoco volontario Hannes Brunner (nella foto) ha salvato una donna che stata rischiando di annegare nell'Isarco, all'altezza di Chiusa.

È accaduto questa mattina verso le 8.

Il giovane vigile del fuoco è riuscito in breve tempo ad individuare e portare in salvo la donna, la quale è stata successivamente rianimata sul posto dal medico d'urgenza prima di essere trasportata in ospedale a Bressanone.