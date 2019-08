Un violento temporale con una forte grandinata si è abbattuto sul centro di Bolzano oggi poco prima delle ore 14.

I numerosi turisti che a causa del maltempo erano scesi dalle valli per visitare il capoluogo altoatesino si sono rifugiati nella via dei portici, il regno dello shopping.

Sono stati sradicati diversi alberi secolari e alcuni tetti sono stati scoperchiati.

In particolare in via Visitazione a Bolzano è crollato un antico cedro del libano che si è accasciato sul condominio antistante.

Tante le cantine e le strade allagate. I vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano sono in azione insieme con i corpi volontari dei vigili del fuoco. Si temono gravi danni alle colture.

Nel VIDEO il cedro abbattuto dal nubifragio nel centro di Bolzano.

Il temporale ha colpito anche il meranese. Diversi gli allagamenti negli scantinati e nelle cantine. Nelle prossime ore inizierà la stima dei danni ai frutteti e vigneti.