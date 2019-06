A Bolzano entrano in vigore dal primo luglio nuove misure anti-smog che prevedono, per tutto il centro abitato, limitazioni alla circolazione dei veicoli a fasce orarie per i mezzi più vecchi ed inquinanti quali misure preventive ai sensi del vigente «Piano provinciale per la qualità dell’aria».

Nello specifico si tratta dello stop alla circolazione dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 16.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì anche per i diesel Euro 3 oltre a quelli a benzina e diesel precedenti (Euro 0, 1 e 2). Sono esclusi fino a fine anno anno (31.12.2019) i veicoli Euro 3 destinati al trasporto di cose.

Tali provvedimenti che mirano in particolare alla riduzione dell’inquinamento da NO2 (biossido di azoto), sono stati illustrati in dettaglio dal sindaco Renzo Caramaschi e dall’assessora Marialaura Lorenzini.

Il primo cittadino ha ripercorso le tappe che hanno portato all’ordinanza di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti che entrerà in vigore dal primo luglio.

«A fine 2017 l’Appas ci ha informato dei superamenti dei livelli massimi di N02 (media annuale 40 jg/m3) registrati in alcune zone della città caratterizzate dall’effetto canyon. Questo fenomeno ci accomuna in particolare a Merano, Laives e Bressanone e va ricondotto essenzialmente ai mezzi a trazione diesel in quanto dovuto al traffico urbano ed in parte a quello autostradale. A febbraio dello scorso anno l’Appas ha dapprima avviato un Tavolo tecnico finalizzato al coinvolgimento dei comuni per l’aggiornamento del Piano di riduzione dell’inquinamento da NO2, quindi a maggio 2018, ha presentato un documento relativo alla situazione dell’inquinamento in città, sceso per le pm10, ma presente per l’ NO2 proponendo un ventaglio di possibili provvedimenti. il Comune di Bolzano ha quindi deciso di aderire al piano presentando un catalogo di provvedimenti a breve, medio e lungo termine con interventi strutturali, opere pubbliche e attività di sensibilizzazione e contemplando anche dei divieti al traffico (possibilmente da armonizzare con gli altri comuni).

La Provincia ha fornito una mAppastura dell’inquinamento a Bolzano con l’evidenza delle zone critiche. Con apposito software questo ci ha consentito di stimare il contributo in termini di riduzione di traffico e di N02 dei diversi provvedimenti, generando scenari sulla nostra città, per verificare la plausibilità del rientro nei limiti. Con l’ordinanza del settembre 2018 è stato deciso di allargare i divieti preesistenti, alla classe Euro 3 Diesel per favorire il rientro nei limiti di legge nelle zone critiche».

L’assessora alla Mobilità e all’ambiente Marialaura Lorenzini ha ricordato che: «Fondamentale è stato emanare e comunicare l’ordinanza con largo anticipo in modo da consentire la programmazione di eventuali sostituzioni di veicoli per tempo.

Altrettanto importante l’averla valutata anche con le categorie economiche oltre che discussa al Tavolo tecnico e con i comuni limitrofi. Annualmente - ha ricordato ancora Lorenzini - l’Appas valuterà i risultati delle misurazioni dell’NO2 e l’efficacia dei provvedimenti. Se le attuali misure non dovessero sortire gli effetti sperati, dal 2021 le limitazioni alla circolazione potrebbero coinvolgere una platea di mezzi più ampia. Da ultimo ricordo che l’Ufficio Mobilità ha redatto il Piano Utrbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) che contiene misure strutturali di medio e lungo periodo per la riduzione del traffico e dell’inquinamento in generale per assicurare a tutti una città meno inquinata e più vivibile».

In dettaglio l’ordinanza (03/09/2018 prot 0145323/2018), che entrerà in vigore dal 1 luglio 2019 prevede per il centro abitato di Bolzano e in via S. Maurizio nel tratto da Largo Donatori del Sangue a via Vittorio Veneto, il divieto di circolazione, quale misure preventiva ai sensi del vigente «Piano provinciale per la qualità dell’aria», dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), dalle ore 7:00 alle ore 10:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 (fatti salvi comunque i casi di comprovata urgenza e necessità) per tutti i veicoli «Euro 0».

«Euro 1», «Euro 2 Diesel» e «Euro 3 Diesel», esclusi sino al 31 dicembre.2019 i soli veicoli «Euro 3 Diesel» destinati al trasporto di cose. Quindi dal 1 gennaio 2020, dal lunedì al venerdì festivi esclusi, il divieto di circolazione dalle ore 7:00 alle ore 10:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 per tutti i veicoli «Euro 0», «Euro 1», «Euro 2 Diesel» e «Euro 3 Diesel».

