Una donna ha perso la vita in un incidente stradale la notte scorsa in valle Aurina.

La tragedia poco prima dell'una a Costa Molini, nella zona di San Giovanni: si sono scontrate due vetture.

Sono ingtervenuti i vigili del fuoco e il personale danitario della Croce bianca- Purtroppo per la donna, 58 anni, non c'è stato niente da fare. Nello schianto sono rimaste ferite altre due persone, trasportate al'ospedale di Brunico dove si trovano ricoverate in condizioni non gravi.