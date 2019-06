Tragico incidente in montagna questo pomeriggio a malga Kuppelwieser, in Val d’Ultimo.



Si tratta di un soccorritore di 66 anni che è rimasto gravemente ferito durante un’esercitazione del Soccorso alpino ed è poi morto in ospedale a Bolzano, dove era stato trasportato dall’elicottero Pelikan 1.