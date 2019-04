Continua a calare il numero degli arrivi in Tirolo. L’anno scorso la polizia del land austriaco ha intercettato 5.014 migranti, contro i 7.406 del 2017.



Due anni fa furono addirittura più del doppio (11.812). 3.947 migranti (82%) sono maschi, mentre 299 bambini, scrive l’Apa. Il 63% è giunto in Tirolo dall’Italia (59% via strada e il 41% in treno).

La nazione più rappresentata è la Nigeria, seguita da Marocco, Pakistan e Afghanistan.



La polizia austriaca ha arrestato nel 2018 complessivamente 53 passatori. È in calo anche il numero di richieste d’asilo, da 1.236 nel 2017 a 574 l’anno scorso.



Per il capo della polizia tirolese Helmut Tomac «il trend è positivo e da attribuire all’intensificazione dei controlli sulla linea ferroviaria, ma anche agli sforzi dell’Italia».



L’Austria - ha aggiunto - non abbasserà comunque la guardia.