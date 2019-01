È stato arrestato il presunto omicida di Maria Magdalena Oberhollenzer, la donna di 54 anni trovata morta il 27 dicembre nella sua casa di San Giorgio di Brunico. Si tratta di una persona del posto che conosceva la vittima. La donna era stata prima picchiata, con dei pugni al volto e alla testa, e poi strangolata a letto.



È un 34enne di Brunico l’uomo fortemente sospettato dell’omicidio. Per il momento non è ancora noto come gli inquirenti siano risaliti all’uomo.

Nell’appartamento i carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche avevano rinvenuto delle tracce biologiche di un’altra persona, che sono state inviate ai Ris di Parma per estrarre il dna.