Renata Dyakowska, la mamma della piccola Emily Formisano di 8 anni, morta ieri a seguito di un incidente con uno slittino, si trova ancora in gravissime condizioni all'ospedale di Bolzano.

Mamma e figlia ieri al Corno del Renon avevano noleggiato una slitta, ma invece di scendere alla stazione intermedia della cabinovia e prendere la pista per gli slittini, sono andati a monte. Per raggiungere la pista dedicata agli slittini hanno pensato di scendere per la pista da sci che però, essendo una pista 'nerà, era molto ripida. Mamma e figlia sul loro slittino pertanto hanno preso velocità, andandosi a schiantare contro un albero. Mentre la piccola è morta sul colpo, la madre è stata trasportata all'ospedale con un politrauma.

Nel frattempo la Procura di Bolzano ha aperto un'inchiesta. Al vaglio vi sarebbero i cartelli e le indicazioni per chi pratica questo sport.