I Vigili del fuoco volontari di Chiusa sono intervenuti la scorsa notte per un incendio in un appartamento. L'allarme è stato lanciato alle 3.30 e quando i pompieri sono arrivati sul posto l'appartamento era già completamente avvolto dalle fiamme. Fortunatamente sono riusciti a spegnere in fretta il rogo e ad evitare che le fiamme interessassero anche gli altri appartamenti. Non vi sono stati feriti.