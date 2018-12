Dal 9 dicembre entreranno in vigore nuovi orari per treni e bus. Per la prima volta sarà istituito un treno diretto, andata e ritorno, fra Trento, Bolzano ed Innsbruck.

Il treno regionale delle Oebb collegherà ogni giorno, la mattina e la sera, Trento, Bolzano e Innsbruck in entrambe le direzioni. Di mattina partirà da Trento alle 6.40 e con fermate intermedie a Mezzocorona (ore 6.52), Egna (ore 7.05) e Ora (ore 7.10), arrivo a Bolzano alle 7.28, arrivo a Innsbruck alle ore 9.02. Partenza di sera da Innsbruck alle 21.00, arrivo a Trento alle 23.59.

Sarà inoltre introdotto un nuovo collegamento ferroviario tra Bolzano e Trento, con partenza da Bolzano nei giorni feriali ad eccezione del sabato alle ore 20.06. Dal 9 dicembre ci saranno anche altri collegamenti ferroviari in Val Pusteria: il nuovo treno mattutino nei giorni feriali tra Brunico (partenza alle 5.28) e Fortezza dà la possibilità di raggiungere il treno Frecciargento per Roma con partenza da Bolzano alle 7.15. Nel caso del servizio ferroviario Bolzano - Roma, il cambio di orario comporta l'arrivo a Bolzano alle ore 12 e la partenza da Bolzano alle ore 12.41 di un treno Italo andata-ritorno (tranne il martedì e il mercoledì).

La maggior parte delle novità nei nuovi orari degli autobus consiste nelle correzioni di pochi minuti nella partenza dei mezzi, allo scopo di ottimizzare i collegamenti. Le innovazioni più importanti sono il consolidamento della linea 210 Bolzano-Merano con il cadenzamento di mezz'ora nei giorni feriali e il trasferimento dell'autostazione di Bolzano in via Renon. Per quanto riguarda i bus urbani di Bolzano, la linea 11 sarà cancellata, la zona Piani di Bolzano e la funivia del Colle saranno servite dalle linee 6 e 9 e dalla linea 1 (attraverso Piazza Verdi). La linea 6, inoltre, non transiterà più attraverso Casanova e gli orari delle linee urbane 10A, 18, 7A/7B, 3 e 110 saranno in parte intensificati.