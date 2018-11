Cinquemila altoatesini hanno firmato una petizione online contro l’entrata in giunta della Lega. «La petizione ‘Per un futuro europeo - Per una giunta senza Lega’ ha raggiunto, dopo solo 12 giorni, la soglia di 5.000 firme il cui raggiungimento era inizialmente programmata solo per la fine dell’anno». Una delegazione composta da quattro promotori della petizione ha consegnato di persona la lettera e il messaggio della petizione ai 15 consiglieri della Svp.



«Questi dovrebbero interpretare la volontà dei 5000 cittadini firmatari come un segnale forte per ripensare criticamente i rischi inerenti a una possibile coalizione con un partito euroscettico e xenofobo come la Lega. Proveremo a portare il messaggio della petizione anche al comitato direttivo dell’SVP e alla fine programmata della petizione consegneremo una lista finale delle firme raccolte al presidente della provincia Arno Kompatscher», si legge in una nota.