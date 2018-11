Avevano l’ordine di distruggere il pianeta Terra, il missile era già pronto al lancio, puntato dritto su di noi. Ma prima hanno voluto dare un’occhiata: e tutto è cambiato.

Leggera, divertente e spensierata, paradossale e ironica, l’ultima campagna promozionale di Movimënt racconta come perfino gli alieni, per quanto minacciosi e tecnologicamente avanzati, possano essere conquistati dalla voglia di neve, al punto da annullare la missione e atterrare, occhiali da sole e sci in spalla, sulle piste dell’Alta Badia. Perché sul loro pianeta - e negli altri che presumibilmente hanno visitato - non esiste niente del genere.

La campagna «You can’t try this at home» si rivolge a un pubblico curioso, «alienato» dai ritmi di una vita stressante, che qui trova un piccolo paradiso bianco.

L’altopiano dell’Alta Val Badia su cui sorge Movimënt è mondo a sé, e a partire dal 1° dicembre, data di avvio della stagione 2018-2019, potrà essere esplorato con gli sci o lo snowboard, tra un salto, una gobba e una discesa, un selfie e un brindisi in rifugio.

Il video, ideato dal giovane trentino Andrea Eccel, diffuso sui canali social di Movimënt, è parte di una campagna più articolata. «You can’t try this at home» è stata realizzata nella sua veste grafica dall’agenzia Interagendo, che ha creato i banner che in questi giorni troveranno spazio sui social network, ma anche sulla stampa locale e sui magazine internazionali sportivi.

Il mondo, comunque, è salvo. E la storia di come sia nata questa piccola perla di ironia e semplicità – realizzata a basso costo, con pochi mezzi, ma proprio per questo ancora più creativa ed efficace – racconta un modello vincente e originale. È attraverso il video contest «​Movimënt, la realtàsupera l’immaginazione!​» che il parco ha deciso di dare fiducia alle nuove leve: i giovani talenti.

Hanno aderito alla sfida, lanciata attraverso la piattaforma Zooppa.com, dedicata ai contenuti pubblicitari user-generated, 33 creativi, per un totale di 39 video. Alla fine ne sono stati selezionati e premiati 4: «Magic Moment» di GonzoDesign, «I.T. Imagination Test”» di SBT Original, «What an imagination» di David Barbieri e il vincitore as soluto, «Movimënt, la fine del mondo», realizzato da un appassionato di video, Andrea Eccel: una prova così convincente che il giovane è già stato coinvolto nella realizzazione del video per la stagione successiva, che sarà lanciato in primavera.

La storia, quindi, continua. Come reagiranno gli alieni di fronte alle meraviglie di Movimënt in piena estate?