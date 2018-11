I carabinieri di Bolzano hanno arrestato e poi subito rilasciate a piede libero perché entrambe incinte due donne fermate dopo un furto in un appartamento in centro storico.



Al momento del controllo la 20 e la 25enne, originarie dell’Europa dell’Est, avevano ancora la refurtiva addosso. I gioielli ed il denaro erano stati asportati poco prima da un appartamento in via Leonardo da Vinci. Le due donne erano entrate forzando la porta del balcone al quale sono arrivate da un altro appartamento in fase di ristrutturazione.