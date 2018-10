Gli agenti della polizia stradale di Bolzano, assieme ai colleghi della polizia stradale austro-tedesca, effettueranno domani 18 ottobre un servizio congiunto di controlli ai veicoli commerciali e industriali in transito alla frontiera del Brennero. Le verifiche avverranno nell’area Sadobre di Vipiteno, lungo l’A22.

Per lo svolgimento dell’attività, gli organi di polizia estera invieranno propri equipaggi, che saranno affiancati nel lavoro dagli operatori della polstrada altoatesina. Verranno verificati i documenti dei veicoli, del conducente, saranno inoltre controllati il corretto rapporto d’impiego con la ditta ed il rispetto dei tempi.

«La provincia di Bolzano - viene evidenziato in un comunicato della questura - è oggetto di transito di un ingente traffico veicolare, sia commerciale che turistico, in quanto snodo di collegamento con il resto dell’Europa, per cui, al fine di preservare la sicurezza stradale, sono da tempo instaurati ottimi rapporti di collaborazione con le autorità di polizia di altri paesi confinanti, quali Austria e Germania».