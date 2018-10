In Alto Adige gli impianti a fune sono 364, in calo come numero, ma per una portata oraria che sale alla cifra complessiva di 526.500 persone

L’Istituto provinciale di statistica (Astat), in collaborazione con l’Ufficio funivie, ha pubblicato la trentesima edizione di «Impianti a fune in Alto Adige». Nel volume vengono presentati i principali dati statistici relativi agli impianti a fune a fine 2017 analizzandone sia l’offerta che la domanda. La pubblicazione si compone di due parti: la prima descrittiva, la seconda tabellare. Nella prima parte vengono esposti i dati strutturali, l’utilizzo degli impianti, i dati economici e i confronti con altri ambiti territoriali

Nella seconda parte vengono invece presentati i dati relativi ai singoli impianti funiviari. A fine 2017, in Alto Adige, erano operativi 364 impianti a fune, 5 meno dell’anno precedente e 74 meno del 1980. Tra i nuovi impianti, però, spiccano 5 piccoli skilift di paese.

Diminuiscono gli impianti, dunque, ma aumenta di molto la capacità degli stessi: se nel 1990 la portata degli impianti a fune in Provincia di Bolzano era di 382.000 persone all’ora, nel 2017 ha raggiunto quota 526.500.

La crescita è frutto principalmente della notevole evoluzione del settore dal punto di vista tecnico: basti pensare che la portata media di un impianto a fune è passata dalle 202 persone all’ora nel 1960 alle 1000 del 1995, sino a raggiungere le attuali 1446 persone all’ora.

Per quanto riguarda il numero di persone trasportate, la stagione invernale 2016/2017 ha fatto registrare uno dei dati più alti di sempre con 123.026.968 persone. Ai vertici, a livello provinciale, c’è il comprensorio Val Gardena/Alpe di Siusi con oltre 31 milioni di persone trasportate.