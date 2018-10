La Commissione europea "potrà darci una mano" anche per quello che riguarda il tunnel del Brennero. Lo ha detto il ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli oggi a Genova con la commissaria Ue Violeta Bulc. "Ci potrà aiutare - ha aggiunto - a ristabilire le corrette regole per il trasporto delle merci".

"Sapete quanti imprenditori italiani utilizzano con trasporto su gomma il tunnel del Brennero e purtroppo dobbiamo subire limitazioni settoriali da parte delle autorità del Tirolo che danneggiano fortemente la economia italiana - ha concluso Toninelli -. Per questo ho appreso con molto piacere come la Commissione europea potrà dare una mano all'Italia nel ristabilire le corrette regole della libertà della circolazione delle merci".