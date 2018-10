Sono state interrotte le ricerche di un alpinista altoatesino disperso da tempo in Georgia. Non hanno dato risultati neanche le ricerche nella zona di Mestia a cui avevano partecipato anche due soccorritori altoatesini, insieme ai soccorritori georgiani.



Tutti i tentativi di localizzare Joerg Hofer sono, infatti, rimasti senza esito.

L’ultimo segnale di vita risale al primo settembre, quando il 24enne inviò un sms ai genitori. Il suo volo di ritorno era prenotato per il 28 settembre, ma non si era presentato.



Domenica un elicottero ha portato i soccorritori da Tibilis nella zona delle ricerche. I due membri del soccorso alpino altoatesino sono stati supportati da personale del posto. Nel suo ultimo sms ai genitori Hofer aveva scritto di voler scalare l’Uschba, una vetta di 4.737 metri. I soccorritori sono stati portati in quota, da dove hanno controllato la possibile via di salita con i cannocchiali. Grazie alle buone condizioni meteorologiche l’elicottero è potuto salire molto in alto. Sono state controllate anche altre vie sul monte Laila (4.008 m) e sullo Shkara (5.201 m).



I tabulati telefonici non hanno dato elementi utili.



Ulteriori ricerche saranno effettuate da soccorritori locali in accordo con il consolato italiano.